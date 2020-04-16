الشورى يوافق على تعديل نظام القضاء والتوثيق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس «عن بعد»، على تعديل المادة الـ35 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏78» وتاريخ 19 /‏9 /‏1428. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح. بعد ذلك اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439 /‏1440 في جلسة سابقة، ثم صوت على توصيات اللجنة وطالب الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة بالقطاعات المختلفة ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك.

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

طالب المجلس، الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة. كما طالب بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالا كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها. ووضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية بالموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة، ودعا الهيئة إلى إعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جازان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري، وزيادة النشاط في هذا الميناء.

الهيئة العامة للمساحة

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة. ودعا إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية.

نظام التوثيق

وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق، وعلى عدد من مواد مشروع النظام الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (138/‏37) وتاريخ 18/‏8/‏1440.

الفحص الدوري

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وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، فيما تمسك المجلس بقراره رقم (202/‏52) وتاريخ 6 /‏11/‏ 1440، في مسمى التنظيم، والمادة (الخامسة)، والمادة ( العاشرة) فقرة (ب). وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏38) في 16/‏6/‏1427 المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

لجنة التعليم والبحث العلمي

ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439 /‏1440. ودعت اللجنة، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وطالبت اللجنة المركز بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية. ودعت إلى بناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء تتعلق بالأهداف، وتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعليم الإلكتروني.

الموافقة على تعديل المادة الـ35 من نظام القضاء

مطالبة الهيئة العامة للموانئ على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ

الموافقة على التعديلات على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق

مطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات