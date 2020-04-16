650 أسرة تستفيد من سلال رمضانية بالمزاحمية

بدأت الجمعية الخيرية بتوزيع سلال رمضانية على الأسر المستفيدة بمحافظة المزاحمية والمراكز والقرى التابعة للمحافظة غرب العاصمة الرياض، وقال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية عبدالله المبدل "إن عدد المستفيدين من مشروع السلال الرمضانية الذي تنفذه الجمعية لهذا العام لشهر رمضان بلغ 650 من الأسر بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة. فيما بلغت أصناف السلال الرمضانية 11 صنفا من الأرز والزيت والمكرونة، إضافه للسكر والتمر والماء وغيرها من المستلزمات الغذائية التي تحتاجها الأسر خاصة في شهر رمضان. وأضاف أن قيمة السلال الرمضانية التي وزعت على المستفيدين بلغت 540 ألف ريال، مشيرا إلى أن آلية التوزيع بدأت من القرى والمراكز التابعة للمحافظة وستستمر إلى اكتمال العدد.



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