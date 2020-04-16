15 مليونا من معادن لصندوق الوقف الصحي

أعلنت شركة «معادن» -أمس- إسهامها بمبلغ 15 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة، في خطوة تعكس التزام معادن -كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين- بواجباتها، وتعزيزا لدورها الرئيسي في تجسيد القيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السعودية ، في مواجهة هذه أزمة فيروس كورونا الجديد. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مساعد العوهلي، في هذه الظروف الصعبة، يتوجب علينا توحيد جهودنا أكثر من أي وقت مضى، ليسهم كُلّ منا في حماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص بالمملكة في تجسيد قيامه بمسؤولياته تجاه المجتمع المحلي الذي يعد أحد أبرز ركائز النجاح الذي حققناه على مرّ السنين. يذكر أن معادن تواصل عملياتها التعدينية والصناعية التشغيلية في مختلف مناطق المملكة، بما يتوافق مع أدق وكامل التعليمات والتوجيهات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية، مع تفعيل أعلى تقنيات العمل والإنتاجية عن بعد، ووجود أقل عدد ممكن من الموظفين، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والحفاض على البيئة، كما هو دوما معمول به في كل مناجمها ومصانعها ومنشآتها.



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