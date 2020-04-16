25 ألف طن واردات فواكه وخضروات عبر البطحاء

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كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء إبراهيم الخليل، إجمالي حجم الواردات الزراعية عن طريق الحجر الحيواني والنباتي في منفذ البطحاء الحدودي خلال الـ 45 يوماً الماضية بـ 25 ألفاً و185 طناً من الواردات الزراعية لـ 25 منتجاً زراعياً متنوعاً، فيما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية للفترة ذاتها 14 ألفاً و191 طناً لـ 6 أصناف زراعية، فيما بلغ إجمالي الواردات الحيوانية عبر المنفذ 3711 رأساً من الحيوانات، والصادرات الحيوانية 1934 رأساً. وقال "عن إجمالي الصادرات للمنتجات الحيوانية، هي: 647 ألفا و474 بيضة تفقيس، و133 ألفا و616 دجاج مبرد ومجمد، و426 قطعة لحم شرائح"، موضحاً أن آلية العمل في المحجر تتمثل في مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف وسحب العينات، وتجهيز العينات وتحليلها بمختبر المحجر، وبعد التأكد من الكشف الظاهري ونتيجة التحليل ثم فسح الإرسالية، مؤكداً استمرارية متابعة الإمدادات، والتأكد من توفره واستقرار أوضاع سوق الخضار المركزي في الأحساء بالتعاون مع إدارة الأسواق في أمانة الأحساء، من خلال الجولات التفقدية على جميع منتجات السوق والتأكد من توفرها بشكل كافٍ، والحرص على دعم المخزون الغذائي والتأكد من استقرار أسعاره والوصول بالمنتجات إلى سعر مناسب لأطراف العلاقة متمثلين في المزارع والمستهلك والتاجر.
الواردات الزراعية
أناناس 600 طن
أفوكادو 277 طنا
البرتقال 656 طنا
التفاح 1987 طنا
جوز الهند 180 طنا
خوخ 1349 طنا
العنب 18121 طنا
كمثرى 1887 طنا
الليمون 4841 طنا
المانجو 359 طنا
الموز 447 طنا
اليوسفي 1892 طنا
البصل 1226 طنا
البطاطس 80 طنا
الثوم 788 طنا
الجزر 1822 طنا
الفلفل 1041 طنا
القرع 360 طنا
فواكه أخرى 2605 أطنان Advertisements
خضار أخرى 936 طنا
الصادرات الزراعية
التمور 13314 طنا
الجزر 99 طنا
الخس 97 طنا
الملفوف 67 طنا
خضار أخرى 214 طنا
صادرات غير وطنية
400 طن
الواردات الحيوانية
الإبل 3413 رأسا
الأغنام 36 رأسا
الأبقار 204 رؤوس
الغزلان 50 رأساً
الخيول 8 رؤوس
الصادرات الحيوانية
الإبل 1835 رأسا
الأغنام 74 رأساً
الخيول 25 رأساً
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