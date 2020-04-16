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25 ألف طن واردات فواكه وخضروات عبر البطحاء

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كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء إبراهيم الخليل، إجمالي حجم الواردات الزراعية عن طريق الحجر الحيواني والنباتي في منفذ البطحاء الحدودي خلال الـ 45 يوماً الماضية بـ 25 ألفاً و185 طناً من الواردات الزراعية لـ 25 منتجاً زراعياً متنوعاً، فيما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية للفترة ذاتها 14 ألفاً و191 طناً لـ 6 أصناف زراعية، فيما بلغ إجمالي الواردات الحيوانية عبر المنفذ 3711 رأساً من الحيوانات، والصادرات الحيوانية 1934 رأساً. وقال "عن إجمالي الصادرات للمنتجات الحيوانية، هي: 647 ألفا و474 بيضة تفقيس، و133 ألفا و616 دجاج مبرد ومجمد، و426 قطعة لحم شرائح"، موضحاً أن آلية العمل في المحجر تتمثل في مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف وسحب العينات، وتجهيز العينات وتحليلها بمختبر المحجر، وبعد التأكد من الكشف الظاهري ونتيجة التحليل ثم فسح الإرسالية، مؤكداً استمرارية متابعة الإمدادات، والتأكد من توفره واستقرار أوضاع سوق الخضار المركزي في الأحساء بالتعاون مع إدارة الأسواق في أمانة الأحساء، من خلال الجولات التفقدية على جميع منتجات السوق والتأكد من توفرها بشكل كافٍ، والحرص على دعم المخزون الغذائي والتأكد من استقرار أسعاره والوصول بالمنتجات إلى سعر مناسب لأطراف العلاقة متمثلين في المزارع والمستهلك والتاجر.

الواردات الزراعية

أناناس 600 طن

أفوكادو 277 طنا

البرتقال 656 طنا

التفاح 1987 طنا

جوز الهند 180 طنا

خوخ 1349 طنا

العنب 18121 طنا

كمثرى 1887 طنا

الليمون 4841 طنا

المانجو 359 طنا

الموز 447 طنا

اليوسفي 1892 طنا

البصل 1226 طنا

البطاطس 80 طنا

الثوم 788 طنا

الجزر 1822 طنا

الفلفل 1041 طنا

القرع 360 طنا

فواكه أخرى 2605 أطنان

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خضار أخرى 936 طنا

الصادرات الزراعية

التمور 13314 طنا

الجزر 99 طنا

الخس 97 طنا

الملفوف 67 طنا

خضار أخرى 214 طنا

صادرات غير وطنية

400 طن

الواردات الحيوانية

الإبل 3413 رأسا

الأغنام 36 رأسا

الأبقار 204 رؤوس

الغزلان 50 رأساً

الخيول 8 رؤوس

الصادرات الحيوانية

الإبل 1835 رأسا

الأغنام 74 رأساً

الخيول 25 رأساً


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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