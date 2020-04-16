25 ألف طن واردات فواكه وخضروات عبر البطحاء

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء إبراهيم الخليل، إجمالي حجم الواردات الزراعية عن طريق الحجر الحيواني والنباتي في منفذ البطحاء الحدودي خلال الـ 45 يوماً الماضية بـ 25 ألفاً و185 طناً من الواردات الزراعية لـ 25 منتجاً زراعياً متنوعاً، فيما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية للفترة ذاتها 14 ألفاً و191 طناً لـ 6 أصناف زراعية، فيما بلغ إجمالي الواردات الحيوانية عبر المنفذ 3711 رأساً من الحيوانات، والصادرات الحيوانية 1934 رأساً. وقال "عن إجمالي الصادرات للمنتجات الحيوانية، هي: 647 ألفا و474 بيضة تفقيس، و133 ألفا و616 دجاج مبرد ومجمد، و426 قطعة لحم شرائح"، موضحاً أن آلية العمل في المحجر تتمثل في مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف وسحب العينات، وتجهيز العينات وتحليلها بمختبر المحجر، وبعد التأكد من الكشف الظاهري ونتيجة التحليل ثم فسح الإرسالية، مؤكداً استمرارية متابعة الإمدادات، والتأكد من توفره واستقرار أوضاع سوق الخضار المركزي في الأحساء بالتعاون مع إدارة الأسواق في أمانة الأحساء، من خلال الجولات التفقدية على جميع منتجات السوق والتأكد من توفرها بشكل كافٍ، والحرص على دعم المخزون الغذائي والتأكد من استقرار أسعاره والوصول بالمنتجات إلى سعر مناسب لأطراف العلاقة متمثلين في المزارع والمستهلك والتاجر. الواردات الزراعية أناناس 600 طن أفوكادو 277 طنا البرتقال 656 طنا التفاح 1987 طنا جوز الهند 180 طنا خوخ 1349 طنا العنب 18121 طنا كمثرى 1887 طنا الليمون 4841 طنا المانجو 359 طنا الموز 447 طنا اليوسفي 1892 طنا البصل 1226 طنا البطاطس 80 طنا الثوم 788 طنا الجزر 1822 طنا الفلفل 1041 طنا القرع 360 طنا فواكه أخرى 2605 أطنان Advertisements خضار أخرى 936 طنا الصادرات الزراعية التمور 13314 طنا الجزر 99 طنا الخس 97 طنا الملفوف 67 طنا خضار أخرى 214 طنا صادرات غير وطنية 400 طن الواردات الحيوانية الإبل 3413 رأسا الأغنام 36 رأسا الأبقار 204 رؤوس الغزلان 50 رأساً الخيول 8 رؤوس الصادرات الحيوانية الإبل 1835 رأسا الأغنام 74 رأساً الخيول 25 رأساً



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