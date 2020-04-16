الأمطار تقطع كهرباء فيفاء ونجران وسيول وأجواء منعشة في عسير

شهدت عدد من المناطق، أمس، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، ففي جازان هطلت أمطار على محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والعارضة، وفيفاء، وهروب، والداير، وسالت على إثرها الأودية والشعاب. أكد الراصد الجوي علي مشهور، أن نسبة القطاع الجنوبي بالمنطقة بلغت 21ملم، مشيرا إلى أن توسع نشاط التكوينات الماطرة سيسهم في زيادة الأمطار بالمحافظات والمرتفعات، والتي ستكون من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار فيفاء

شهدت محافطة فيفاء أمطارا متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة صاحبها نشاط للرياح وضباب كثيف، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدة جهات بالمحافظة، وارتوت على إثرها الأرض وسالت الأودية والشعاب وعقبها أجواء صافية وضبابية. وأوضح رئيس بلدية فيفاء أحمد محمد علوان، أن البلدية شكلت فريق طوارئ منذ وقت مبكر لمتابعة التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات، وتحويلها للأقسام المختصة.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من بعض المخاطر التي قد تصاحب بالتقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد وفقاً للتوقعات المناخية، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب.

تجمع المياه

أنعشت الأمطار منطقة عسير وعددا من محافظاتها لليوم الخامس على التوالي، إذ هطلت الأمطار قبل ساعات من منع التجول. إذ شهدت محافظات شرق المنطقة وهي: سراه عبيدة والحرجة وظهران الجنوب سيولا قوية، وسالت على إثرها العديد من الشعاب والأودية، وتجمعت المياه في بعض تلك الشوارع نتيجة لعدم وجود تصريف للمياه.

أمطار غزيرة

حذر الدفاع المدني الجميع من المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر ومخاطر تقلبات الجوية واتباع الإرشادات المصاحبة التي تقي بعد الله في مثل هذه الحالات مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة. من جهتها، أهابت الأرصاد الجوية بتنبيهات جوية متقدمة من الهيئة أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات المنطقة ومحافظات تهامة، من أمس واليوم الخميس.

متفرقة

وفي سراه عبيدة، هطلت أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة، وكانت أكثر غزارة على قرى: عثمان، شياع، المحافيظ، آل عازب، آل سارعة، حمالة.

سيول

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في نجران، عقد أمير المنطقة رئيس اللجنة المركزية للدفاع المدني الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمس اجتماعا طارئا عبر الدائرة التلفزيونية مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة تبعات الحالة المطرية بالمنطقة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة وعدد من محافظاتها أمس ومساء أول من أمس، في قطع الشبكة الكهربائية وجريان السيول المنحدرة عبر الجبال المحيطة، وتأجيل خطة تعقيم الشوارع التي تنفذها الأمانة.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة شرورة ومركز الوديعة والأجزاء القريبة منه سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما هطلت أمطار قوية وبرد ورياح على محافظة يدمة أدت إلى سقوط بعض من الشبكات وانقطاع الخدمة الكهربائية عن مركز سلطانة وما يتبعها بالكامل منذ الثلاثة من عصر الثلاثاء، كما شهد مركز ثجر حالة مطرية غزيرة وتساقط البرد على أجزاء واسعة منه.فيما أعلنت أمانة منطقة نجران عن تأجيل خطة عملها الخاصة بالتعقيم والتطهير للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بسبب الأمطار التي تشهدها مدينة نجران.

مدينة أبها

أمطار خفيفة إلى متوسطة

سراه عبيدة

خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة

21 ملم نسبة أمطار القطاع الجنوبي

أمطار متوسطة بالمحافظات السهلية

التكوينات الماطرة عززت نشاط الأمطار

برد في مركز ثجر بنجران