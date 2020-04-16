أمير الجوف يوجه بسرعة تنفيذ مشاريع جديدة للأحياء غير المخدومة

واصل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، اجتماعاته المرئية مع عدد من المسؤولين داخل وخارج المنطقة، لمتابعة سير العمل في الإدارات الحكومية والقطاعات الخاصة. كما تابع عن كثب احتياجات المنطقة من الخدمات، خاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين ومتطلباتهم. واستعرض أمير منطقة الجوف الخطط التشغيلية والتنفيذية لخدمات المياه بمنطقة الجوف ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، والتجهيزات الاحترازية والوقائية. جاء ذلك، خلال اجتماع عن بُعد مع رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية رائد حماد الراشد، الذي استعرض انتظام واستقرار معدلات ضخ المياه بالمنطقة، بكمية بلغت أكثر من مليون متر مكعب في أسبوع، وعدد صهاريج المياه 1200 صهريج في الأسبوع.

آلية الاستعدادات والخطط

استعرض رئيس القطاع الشمالي آلية الاستعدادات والخطط في حالات الطوارئ، والإمكانات المتاحة في المنطقة والتجهيزات، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين خلال مدة منع التجول باحترافية، وسرعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة فيروس كورونا، مع تأكيد بالاهتمام بهذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الخدمية بالمنطقة.

شبكات المياه

كما تم استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، إذ تبلغ نِسَب التغطية حاليا لشبكات المياه بالمنطقه 84%، ولشبكات الصرف الصحي 44%، ووجّه الأمير فيصل بن نواف بالاستعجال في تنفيذ مشاريع جديدة بالمنطقة ومحافظاتها لشبكات المياه والصرف الصحي، للأحياء غير المخدومة. وأكد خلال الاجتماع سرعة تشغيل مشروع وعد الشمال، وإيقاف تصريف المياه المعالجة للموقع الحالي في بحيرة مياه الصرف المعالجة بسكاكا، أو نقل المياه المعالجة إلى مواقع مناسبة بيئيا على امتداد الخط الناقل وتجفيف الموقع الحالي للبحيرة وتأهيله.