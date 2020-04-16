أمير الجوف يوجه بسرعة تنفيذ مشاريع جديدة للأحياء غير المخدومة

آلية الاستعدادات والخطط
استعرض رئيس القطاع الشمالي آلية الاستعدادات والخطط في حالات الطوارئ، والإمكانات المتاحة في المنطقة والتجهيزات، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين خلال مدة منع التجول باحترافية، وسرعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة فيروس كورونا، مع تأكيد بالاهتمام بهذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الخدمية بالمنطقة.
شبكات المياه
كما تم استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، إذ تبلغ نِسَب التغطية حاليا لشبكات المياه بالمنطقه 84%، ولشبكات الصرف الصحي 44%، ووجّه الأمير فيصل بن نواف بالاستعجال في تنفيذ مشاريع جديدة بالمنطقة ومحافظاتها لشبكات المياه والصرف الصحي، للأحياء غير المخدومة. وأكد خلال الاجتماع سرعة تشغيل مشروع وعد الشمال، وإيقاف تصريف المياه المعالجة للموقع الحالي في بحيرة مياه الصرف المعالجة بسكاكا، أو نقل المياه المعالجة إلى مواقع مناسبة بيئيا على امتداد الخط الناقل وتجفيف الموقع الحالي للبحيرة وتأهيله.
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