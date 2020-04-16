السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم: موافقة الملك المفدى على حزمة المبادرات الإضافية تأتي ضمن دعم القيادة الدائم للقطاع الخاص والعناية به



بريدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ضمن حزمة من القرارات الكريمة المتخذة للتخفيف من الاثار والتبعات الناتجة عن تفشي فيروس

وقال سموه: "إن الموافقة الكريمة تأتي امتداد للرعاية الأبوية وتجسد اهتمام القيادة الحكيمة، ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بالقطاع الخاص، وتخفيف آثار وتداعيات محاربة جائحة كورونا، مالياً واقتصادياً، ما يؤكد حرص واهتمام دائم بشؤون الوطن والمواطن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى برفع الوباء عن بلادنا الحبيبة، والعالم أجمع.

// انتهى //

01:52ت م

0274



بريدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ضمن حزمة من القرارات الكريمة المتخذة للتخفيف من الاثار والتبعات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وقال سموه: "إن الموافقة الكريمة تأتي امتداد للرعاية الأبوية وتجسد اهتمام القيادة الحكيمة، ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بالقطاع الخاص، وتخفيف آثار وتداعيات محاربة جائحة كورونا، مالياً واقتصادياً، ما يؤكد حرص واهتمام دائم بشؤون الوطن والمواطن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى برفع الوباء عن بلادنا الحبيبة، والعالم أجمع.// انتهى //01:52ت م0274

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