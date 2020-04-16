السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يستعرض إحصائية دخول المدارس على منظومة التعليم الموحدة واستمرارية الدراسة عن بُعد



القريات23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

ترأس مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم اجتماعاً عن بُعد بالمشرفين التربويين وقادة المدارس لمناقشة إحصائيات دخول المدارس على منظومة التعليم الموحدة .

ونقل الدكتور الثبيتي في بداية الاجتماع شكر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للميدان التربوي وتقديره لما يبذلونه من جهود كبيرة، كذلك قدم شكره للقادة على مشاركتهم الفعالة في مبادرة سمو أمير منطقة الجوف "#لا_تهدرها" , مؤكداً أهمية دور القادة فيما يتعلق بتوعية الطلاب للاستفادة من البدائل التعليمية وكذلك المعلمين في توعية ومتابعة الطلاب في الدخول لمنصات التعلم عن بُعد ومواصلة تعليمهم، والدور المهم لرسالة المدرسة فيما يتعلق بالتركيز على الطلاب بالجانب التوعوي وكذلك أولياء الأمور .

واستعراض الدكتور الثبيتي إحصائيات دخول المدارس على منظومة التعليم الموحدة، وتوجيه قادة المدارس بضرورة التركيز على توعية الطلاب بالاستفادة من البدائل التعليمية، واستمع لعدد من المداخلات والمشاركات المختلفة, مقدماً شكره لجميع الجهود التي تبذل في هذه الظروف الاستثنائية وما لها من أهمية كبيرة على مستوى القطاع التعليمي.

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01:13ت م

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