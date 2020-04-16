السعودية اليوم / "آل الشيخ" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الـ 15 وكيلاً لإمارة منطقة حائل



حائل 22 شعبان 1441هالموافق 15 أبريل 2020 م واس

رفع وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة وكيلاً لإمارة منطقة حائل .

وعبر "آل الشيخ" عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، على الدعم غير المحدود له في تأدية عمله، مؤكداً بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي والمنطقة وأهلها.

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