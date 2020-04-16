السعودية اليوم/ كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل تحتفي بتخريج طالباتها غداً



الجبيل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

تحتفي كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة الجبيل التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل،غداً ، بتخريج الدفعة التاسعة عشر من خريجاتها عن بُعد للعام الدراسي الحالي، والبالغ عددهن 506 خريجات.

وأكدت عميدة الكلية الدكتورة دلال الشنقيطي أنه من المفترض تأجيل حفل تخرج الطالبات للعام القادم ، ولكن رغبة من الكلية في إدخال البهجة على الطالبات الخريجات، بادرت بتنظيم حفل تخرج عن بُعد عبر أحد التطبيقات، داعيةً الطالبات الخريجات إلى الانضمام للبث المباشر للحفل عبر حساباتهم الجامعية، والذي سيكون قدر الإمكان محاكٍ الحفل الأصلي من حيث الكلمات والمسيرة وغيرها من الفقرات، كما سيتم تحميل تسجيل الحفل على اليوتيوب ليبقى ذكرى للطالبات الخريجات، متمنية لهن التوفيق .

// انتهى //

23:57ت م

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