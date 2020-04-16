السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تسجّل 605,390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

وكشفت الإحصائيات عن 605.390 إصابة مؤكدة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 24.582 حالة وفاة.

// انتهى //

23:48ت م

0264



واشنطن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.وكشفت الإحصائيات عن 605.390 إصابة مؤكدة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 24.582 حالة وفاة.// انتهى //23:48ت م0264

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