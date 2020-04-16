السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يبدأ بتسليم المباني التعليمية للجهات المختصة



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم تسليم 30 مبنى تعليمياً للجهات الحكومية ذات العلاقة لتكون مساكن للعمال في المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم في الحدود الشمالية عثمان العثمان أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدأت بإجراءات تسليم عدد من المباني التعليمية للجهات المختصة، لتكون سكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات، وذلك لتقليل نسبة الازدحام.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

23:26ت م

0256



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم تسليم 30 مبنى تعليمياً للجهات الحكومية ذات العلاقة لتكون مساكن للعمال في المنطقة.وأكد المدير العام للتعليم في الحدود الشمالية عثمان العثمان أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدأت بإجراءات تسليم عدد من المباني التعليمية للجهات المختصة، لتكون سكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات، وذلك لتقليل نسبة الازدحام.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //23:26ت م0256

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