شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مزورى «تصاريح التنقل» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون على تزوير تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول في الرياض. ونشرت الشرطة، تفاصيل عملية القبض وتتبع المزورين عبر فيديو على "سناب الداخلية".

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