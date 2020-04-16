القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

وأضاف ترامب، خلال الإفادة اليومية بشأن تفشي جائحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 3.3 مليون اختبار لاكتشاف الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن ولايات عديدة حققت تقدما جيدا في مواجهة الوباء الجديد، ملمحا إلى أن معدل الإصابات والوفيات بها يتراجع.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته تبذل كل ما بوسعها للتعجيل بالتوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أسرع وقت.

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وفي السياق نفسه، لفت ترامب إلى أنه من المرتقب أن يعلن في وقت لاحق الخميس عن إجراءات جديدة بشأن إعادة فتح الاقتصاد وإنهاء مرحلة الإغلاق.

ولمح إلى أن الاتهامات بالتواطؤ في الانتخابات الرئاسية كانت حملة من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس ومجرد "خداع واضح".

وأودى المرض بحياة أكثر من 2200 شخص في الولايات المتحدة الثلاثاء، وهو مستوى قياسي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في أكثر من 28300 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدوى "بالتأكيد" لم تبلغ ذروتها بعد، وأصاب الفيروس نحو مليوني شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 124 ألفا في أسوأ تفشٍ منذ 100 عام.