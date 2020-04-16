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ترامب يتحدى: سأعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد يوم الخميس
أكد أن الأمر في يده
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض رفقة خلية أزمة كورونا: إنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي.
ويعد قرار إعادة فتح الاقتصاد من أكثر القرارات المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث أعلن عدد من حكام الولايات أنهم لن يلتزموا بهذا القرار في حال أصدره الرئيس، في حين أكد ترامب أن القرار في يده.
وقال ترامب: إن الولايات المتحدة عبرت على الأغلب ذروة كورونا، مضيفًا أن ما يشهده العالم من موت ودمار بسبب تفشي فيروس كورونا أمر مروع.
وأضاف ترامب أن إدارته أجرت أكثر من 3.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 30 ألفًا أمس الأربعاء، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية.
وقالت “رويترز”: إن الولايات المتحدة سجلت يوم الثلاثاء 2364 حالة وفاة جديدة، وهو ما يفوق عدد وفيات يوم 10 إبريل الذي بلغ 2069.
وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة أمس الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفًا، وفي العالم مليوني حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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