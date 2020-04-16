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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجول بالرياض
بيع التصريح الواحد بثلاثة آلاف ريال !
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي، القبض على مجموعة من الأشخاص يعملون على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجول.
ونشر سناب الداخلية مقطع فيديو يوثق مداهمة رجال الشرطة للموقع وضبط الأشخاص المتورطين في عملية تزوير تصاريح التنقل، في مخالفة واستخفاف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وصادرت الشرطة 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد ثلاثة آلاف ريال، وإجمالي المبلغ الذي تم ضبطه 93 ألف ريال.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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