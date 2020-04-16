أمير تبوك: القرارات التي اتخذتها الدولة تضمن سلامة الجميع من كورونا

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة والعطاء المميز، التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة؛ للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.

وقال أمير تبوك، خلال لقائه عددًا من المسؤولين في المنطقة مساء أمس: إن ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة مميز وفخورون بهم، ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على سلامة إنسان هذا الوطن والمقيمين على ترابه.

كما أشاد سموه بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيرًا سموه إلى أن ما أقرته الدولة وما اتخذته من قرارات يضمن بإذن الله سلامة الجميع.

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