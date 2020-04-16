محمد بن مسعود - الدمام - تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب" قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب". وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).مكة المكرمة امانة العاصمة المقدسة الدعم الفني تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد "أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-16 قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب". وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077). Advertisements 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 12:58 AM تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب" تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب" قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب". وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077). ، "أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.