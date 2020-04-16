، جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.
وتفصيلاً، رصدت "الخليج 365"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.
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جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا"
فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.
وتفصيلاً، رصدت "الخليج 365"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:33 AM
فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.
وتفصيلاً، رصدت "الخليج 365"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.
، جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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