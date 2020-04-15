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واشنطن: ممارسات زوارق الحرس الثوري الإيراني في الخليج خطرة ومستفزة
اقتربت لمسافة 10 ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، مساء أمس الأربعاء، أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي “خطيرة واستفزازية”.
وذكر البيان الصادر من الجيش الأمريكي أن 11 زورقًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة” لسفن البحرية الأمريكية في الخليج.
وكشف البيان أن “الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة 10 ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي”.
وشهدت الأعوام الماضية تكرار لسيناريو اقتراب زوارق إيرانية مسلحة من سفن حربية أمريكية في الخليج في ظل تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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