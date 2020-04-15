شكرا لقرائتكم اهتموا بكبار السن.. اجتمع عليهم المرض والعزلة والخوف من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-16 اهتموا بكبار السن.. اجتمع عليهم المرض والعزلة والخوف من كورونا كونوا قريبين منهم ولو بالاتصال المرئي متابعات الخليج 365 - الرياض دعا الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع بالاهتمام بكبار السن في مثل هذه الظروف في ظل انتشار جائحة كورونا. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “رجاء من الجميع.. اهتموا بنفسية كبار السن خاصة خلال هذه الأيام”. وأضاف النمر: “فقد اجتمع عليهم كبر السن وأمراضه والخوف من وباء كورونا أن يصيبهم أو يصيب أبناءهم العاملين أو أحفادهم والعزلة في المنزل والبعد عن الأبناء والأقارب وزياراتهم. (كونوا قريبين منهم.. بالاتصال المرئي)”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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