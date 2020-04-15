- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مفتي القدس: مساجد فلسطين بما فيها الأقصى ستبقى مغلقة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مفتي القدس: مساجد فلسطين بما فيها الأقصى ستبقى مغلقة في رمضان
بسبب جائحة فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أمس الأربعاء، أن جميع المساجد في فلسطين ستبقى مغلقة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال في بيان صدر عنه: “التزامًا بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة والتراويح معلقة؛ بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا”.
وأضاف، أن “دور الإفتاء لن تدعو جماهير الشعب الفلسطيني إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك؛ منعًا للتجمع والتجمهر”.
وأوضح حسين، أن “الإعلان عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام سيبث في بيان عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وغيرها من وسائل الإعلام”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي القدس: مساجد فلسطين بما فيها الأقصى ستبقى مغلقة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.