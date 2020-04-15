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ندوة المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية في مواجهة كورونا
نظمها مركز المسؤولية الاجتماعية وغرفة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع غرفة الرياض، ندوة افتراضية عن بعد (المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية في مواجهة أزمة كورونا) تحت عنوان: بنوك مسؤولة يوم الأربعاء بحضور 3000 متابع، تحدث فيها كل من أ. د. زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى، وأ. طلعت حافظ المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، ود. إبراهيم الحيدري المدير التنفيذي للوقف الصحي، وأ. محمد الساير رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، وأدارها الإعلامي خالد العقيلي، واستمرت ساعتين تطرقوا فيها إلى عدد من المحاور.
بدأ الندوة طلعت حافظ الذي سلط الضوء على دعم البنوك السعودية للوقف الصحي وعلى عدد من المبادرات التي تصب في مواجهة أزمة كورونا، كما تحدث د. الحيدري عن صندوق الوقف الصحي وعن مبادرة البنوك لدعمه وعن أهمية الصندوق في هذه المرحلة بالذات.
من جهة أخرى أكدت د. أبو طالب أن أزمة كورونا بينت مدى تلاحم الشعب مع القيادة وتفاعل القطاع الخاص من خلال مسؤوليته الاجتماعية، ولكن لا زال عليه دور كبير في مزيد من التفاعل، وخاصة ما بعد الأزمة، وعلى البنوك السعودية أن تعد دراسات حول احتواء المنشآت الصغيرة ودعمها من أجل استمرارها وعدم توقفها، بينما يرى الساير أن الجهود لابد أن تتكامل من عدة جهات سواء خاصة أو غيرها للتصدي لأزمة وتبعات كورونا الاقتصادية، وبالنسبة لغرفة الرياض فقد قدمت عدة مبادرات من ضمنها تقديم أكثر من 50 لقاء لمختلف الجهات عن هذا الموضوع، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مؤهلة للتوظيف وقدمت إعفاءات وغيرها.
ودعا المشاركون في الندوة إلى مزيد من التفاعل وتوحيد الجهود وتقديم مبادرات تصب في مواجهة أزمة كورونا، وخاصة ما بعد انتهاء الأزمة؛ حيث من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات اقتصادية قادمة، كما دعا المشاركون إلى إنشاء أوقاف صحية تدعم الجهود الصحية في السعودية ودعم الوقف الصحي بشراكات مع البنوك السعودية تضمن استدامتها ومواجهتها لأي ظرف طارئ.
وقدم الأستاذ إبراهيم المعطش، رئيس المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، شكره للمشاركين في الندوة، كما قدم شكره لغرفة الرياض على هذه الشراكة وتسخير جميع الإمكانات لخروج الندوة بهذه الصورة وهذا النجاح.
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