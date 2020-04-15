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وفاة مطلوب أمني خلال القبض عليه في منزله بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

لقي مطلوب أمني أمس مصرعه في تبوك وأصيب رجلا أمن أثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه ومبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، من أعلى مبنى كان يتحصن فيه خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أنه نتيجة لاستمرار المطلوب عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي) في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، مما نتج عنه وفاته وإصابة رجلي أمن جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة.

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