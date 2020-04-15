معا ضد كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة وصل إلى المملكة أمس فريق صيني مكون من 8 خبراء طبيين للعمل مع الأطباء السعوديين في الجبهة الأمامية ضد كورونا، وذلك بحسب ما أعلنه سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه في تويتر، قائلا «استقبلت مع زملائي السعوديين فريق الخبراء الطبيين الصينيين والإمدادات الطبية، وسيعمل الخبراء الصينيون مع زملائهم السعوديين. الصديق وقت الضيق. نفتخر بهذه العلاقات المتميزة».



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