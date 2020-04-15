- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدماً هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى احتمال أن تقام خلف أبواب موصدة من دون جمهور.
وفي حديثه لفرانس برس، قال أمين عام الاتحاد: كلاهما سيستكملان هذا العام، لا يزال لدينا الوقت، كاشفاً بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي.
ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور، إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية، مؤكداً بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية.
يشار أن الاتحاد الآسيوي قرر يوم أمس الثلاثاء، تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً (ثماني مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري الأبطال كأس الاتحاد فيروس كورونا الجديد
الآسيوي: عازمون على مواصلة مسابقتي "الأبطال" و"الاتحاد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-15
أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدماً هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى احتمال أن تقام خلف أبواب موصدة من دون جمهور.
وفي حديثه لفرانس برس، قال أمين عام الاتحاد: كلاهما سيستكملان هذا العام، لا يزال لدينا الوقت، كاشفاً بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي.
ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور، إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية، مؤكداً بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية.
يشار أن الاتحاد الآسيوي قرر يوم أمس الثلاثاء، تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً (ثماني مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:07 PM
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:02 AM
الأمين: ستقام حتى ولو بدون جمهور
أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدماً هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى احتمال أن تقام خلف أبواب موصدة من دون جمهور.
وفي حديثه لفرانس برس، قال أمين عام الاتحاد: كلاهما سيستكملان هذا العام، لا يزال لدينا الوقت، كاشفاً بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي.
ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور، إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية، مؤكداً بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية.
يشار أن الاتحاد الآسيوي قرر يوم أمس الثلاثاء، تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً (ثماني مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.
، الآسيوي: عازمون على مواصلة مسابقتي "الأبطال" و"الاتحاد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي: عازمون على مواصلة مسابقتي "الأبطال" و"الاتحاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.