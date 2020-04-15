محمد بن مسعود - الدمام - 15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:49 PM عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة لوضع الختم أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم. Advertisements ‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF الكلمات المفتاحية ، أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي ،

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