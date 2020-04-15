، أمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا" ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ثمن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.
وقال خلال لقائه عدد من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم إن "ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة؛ مميز وفخورون بهم، ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل، مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله على سلامة إنسان هذا الوطن، والمقيمين على ترابه".
كما أشاد أمير تبوك بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن ما أقرته الدولة يضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.
تبوك أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:48 PM
خلال لقائه عددًا من المسؤولين بالمنطقة.. وأشاد بتفاعل الأهاليأمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا"
ثمن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.
وقال خلال لقائه عدد من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم إن "ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة؛ مميز وفخورون بهم، ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل، مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله على سلامة إنسان هذا الوطن، والمقيمين على ترابه".
كما أشاد أمير تبوك بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن ما أقرته الدولة يضمن -بإذن الله- سلامة الجميع.
، أمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يثمِّن جهود الإدارات الحكومية للحد من انتشار "وباء كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.