، ‫إنسانية القيادة الرشيدة: لا تعرف التوقف.. وهبَّاتُها مستمرة من أجل أبناء الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‫في ظل جائحة " كورونا ".. الملك سلمان وولي عهده الأمين يعملان لأجل الجميع

لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير بالإنسان السعودي سواء أكان على أرضها أو خارجها، فهي الدولة التي تبجِّل قيادتها الرشيدة الإنسان والإنسانية، هذا منهاج عمل قام بوضعه الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ واقتدت به القيادة الرشيدة من بعده، وها هو الظرف الراهن في جائحة "كورونا" يؤكد هذا المنهاج في عمل حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أعزها الله ـ ، وتحشد جميع جهودها لمواجهة هذا الظرف والتحدي الصعب بمختلف الوسائل والطرق.

‫أمر الملك سلمان

‫وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يصدر أمره الكريم، بناء على العرض الذي قدمه سمو ولي عهده الأمين، بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، كأنموذج على التسهيلات التي تطلقها القيادة الرشيدة على الشكل المستمر للتخفيف عن أبناء الوطن من عبء هذه المحنة والتجربة القاسية.

‫نموذج يُخلده المواطن:

‫هذا فقط نموذج من النماذج الكثيرة التي منحت الجميع الشعور والثقة المطلقة بأن قيادة هذا الوطن تحس بالمعاناة التي يحس بها الناس وتقدِّر انصياعها للإجراءات التي تم اتخاذها المفروضة عليها، وتسعى دائمًا للتخفيف عن آثارها، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بقوله في مستهل الأزمة: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

‫استمرار التنمية

‫دول العالم كلها تمر بظروف معقدة وصعبة، والحياة فيها تتبدّل وبشكل سريع، ولكن العطاء في المملكة العربية السعودية لا يعد ولا يحصر في جميع المجالات ولا يعرف التوقف، وكلما زادت حدّة التحديات زاد الإصرار على مواجهتها، لتستمر مسيرة بناء الوطن وتنميته المستدامة، ولتبقى المملكة دائمًا في الطليعة.

‫وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- قد أصدر اليوم أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ وذلك امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء".فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين