، رئيس وزراء إسبانيا يتعهّد بإجراء المزيد من الاختبارات لكبح "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرار تراجع عدد الوفيات

تعهّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم (الأربعاء)، بإجراء المزيد من اختبارات فيروس كورونا المستجدّ، لمحاولة البناء على تراجع عدد الوفيات اليومية جراء مرض "كوفيد-19"، الذي سمح لإسبانيا بالبدء في إعادة فتح اقتصادها.

ونسبت "رويترز" إلى "سانتشيث" قوله أمام البرلمان الذي كان شبه خاوٍ: "إسبانيا بالفعل واحدة من الدول التي تُجري أكبر عدد من الاختبارات يوميًّا؛ ما يزيد على 20 ألفًا ونعمل على زيادة هذا العدد".

ويأمل المسؤولون في أن يوفر إجراء المزيد من الاختبارات مؤشرًا لأفضل المناطق التي يمكن فيها تخفيف القيود بشكل أكبر.إسبانيا فيروس كورونا الجديد