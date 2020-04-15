، التجارة: ضبط أكثر من (3000) مخالفة متعلقة برفع الأسعار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تركزت حول الفواكه والبيض وأدوات الوقاية من كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة نجحت في ضبط أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة متعلقة برفع أسعار بعض المنتجات وتم اتخاذ اللازم حيالهم.

وتفصيلاً أوضح "الحسين"، أن وزارة التجارة ضبطت مؤخراً أكثر من سبعة آلاف مخالفة، منها ما نسبته 52٪ متعلق برفع الأسعار.

وأضاف بأن أعلى المخالفات المرصودة حول رفع أسعار كانت في منتجات الفواكه والخضار ثم الكمامات والمعقمات ثم البيض.

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وأكد "متحدث وزارة التجارة" بأن الرقابة مستمرة ومشدداً على أن حماية حقوق المستهلك خط أحمر.وزارة التجارة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين