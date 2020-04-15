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شكرا لمتابعة خبر عن 8 خطوات لاستخراج تراخيص التنقل للعاملين بالفنادق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، عبر منصتها في موقع تويتر خطوات حصول العاملين في جميع وحدات الإيواء الفندقي في خطوات معدودة.
ويأتي ذلك عبر تدشين منصة إلكترونية خاصة بتمكين منشآت الإيواء السياحي والفنادق من استخراج تراخيص تنقّل للعاملين في القطاع أثناء منع التجول.
ويذكر أن المنصة الإلكترونية توفر الحصول على التصريح في 8 خطوات لا تستغرق أكثر من دقيقتين ولابد من استيفاء الأوراق وتلبي المنصة كافة متطلبات المنشأة والعاملين.
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