شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لا تؤجل تطعيمات طفلك واحجز في أقرب مركز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نبهت وزارة الصحة، بعدم تأجيل التطعيمات للأطفال، حفاظًا على صحتهم. نبهت وزارة الصحة، بعدم تأجيل التطعيمات للأطفال، حفاظًا على صحتهم. وأكدت على المراكز الصحية بالالتزام بكافة الاحترازات الوقائية لمكافحة العدوى. وقالت الوزارة: " لا تهمل التطعيمات فهي إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية ". وأضافت: " بادر واحجز اليوم في المركز الصحي الأقرب لبيتم عبر تطبيق موعد، أو الاتصال على 937 " .

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