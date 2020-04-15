شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المذيع "مزيد السبيعي" يعود للشاشة على قناة "الإخبارية" بعد غياب 12 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ظهر الإعلامي مزيد السبيعي على فضائية الإخبارية لأول مرة وذلك بعد آخر نشرة قرأها على شاشتها قبل 12 عاماً. ظهر الإعلامي مزيد السبيعي على فضائية الإخبارية لأول مرة وذلك بعد آخر نشرة قرأها على شاشتها قبل 12 عاماً. وقدم السبيعي نشرة التاسعة، ضمن مبادرة الإخبارية لاستضافة الإعلاميين القدامى بالقناة خلال تلك الفترة تقديراً لهم على تاريخهم العملي فيها. وأكد السبيعي أنه حاول الدخول في معسكر تدريبي استعداداً لذلك الظهور، ووالله شوف انا آخر نشرة كانت قبل 12 سنة، وبعد ما تلقيت الدعوة من الإخبارية للمشاركة، حز في نفسي إني أرفض طلبهم صراحة لأنهم عزيزين وغاليين كل الموجودين والمشاهدين”.

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