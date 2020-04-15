شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: خدمة تجديد الهوية الوطنية موقوفة حتى عودة عمل المكاتب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن خدمة تجديد الهوية الوطنية موقوفة حاليًّا حتى عودة عمل المكاتب.

ويأتي ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، موضحة أنه سيتم الإعفاء من غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية.

وأوضحت الأحوال المدنية أن البنوك ستمدد تاريخ الانتهاء لمدة 30 يومًا، ويمكن للمواطنين مراجعة المكاتب بعد عودة العمل فيما يخص استخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية، أو استلامها بعد تجديدها قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.