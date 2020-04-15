شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة التعامل مع الأطفال أثناء الحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي إنه من المهم توفير الرعاية النفسية للأطفال والتوضيح لهم أن جميع أصحابهم مثلهم في هذه الأزمة.

ودعا الطويرقي خلال حواره ببرنامج " معالي المواطن " المواطنين باستغلال فترة الحجر المنزلي في قراءة الكتاب و تنزيل برامج من الفيسبوك والتمارين الرياضية ومشاهدة التلفزيون وسماع القرآن والأغاني.

وشدد الطويرقي على ضرورة تقوية الروابط الاجتماعية خلال فترة الحجر الصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ومن جهتها، أوضحت الدكتورة سميرة الغامدي استشارية الطب النفسي أن مخاوف ومشاعر الأطفال تعتبر انعكاس لمشاعر الآباء، مبينة أنه من المهم تكيف الآباء مع الأزمة أولا.