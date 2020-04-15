شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقلب يدل على وفاء الأديب القدير "إبراهيم عبدالقادر المازني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الدكتور احمد العرفج قصة المقلب الذي دل على وفاء الأديب القدير "إبراهيم عبدالقادر المازني".

وقال العرفج خلال لقاء في برنامج " ياهلا " : إن الأديب القدير كان يتلقى رسائل من فتاة وبدأ يتبادل معاها الرسائل باستمرار حتى ازدادت بدالخه العواطف.

وأضاف : وفي يوم ارسلت له الفتاة صورة ادعت انها هي، وطلبت منه الزواج ولكن بشرط أن يطلق زوجته.

وتابع : وقتها رفض الأديب القدير ذلك وفاءً لزوجته، واكتشف بعد ذلك انه مقلب من أصدقاءه.