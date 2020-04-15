شاهد.. مقلب يدل على وفاء الأديب القدير "إبراهيم عبدالقادر المازني"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى الدكتور احمد العرفج قصة المقلب الذي دل على وفاء الأديب القدير "إبراهيم عبدالقادر المازني".
وقال العرفج خلال لقاء في برنامج " ياهلا " : إن الأديب القدير كان يتلقى رسائل من فتاة وبدأ يتبادل معاها الرسائل باستمرار حتى ازدادت بدالخه العواطف.
وأضاف : وفي يوم ارسلت له الفتاة صورة ادعت انها هي، وطلبت منه الزواج ولكن بشرط أن يطلق زوجته.
وتابع : وقتها رفض الأديب القدير ذلك وفاءً لزوجته، واكتشف بعد ذلك انه مقلب من أصدقاءه.
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