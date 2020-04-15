إمام جامع: منذ عهد النبوة وصلاة التراويح تقام في البيوت (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): علق الشيخ تركي الغامدي على تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس علق الشيخ تركي الغامدي على تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا ، واستمراره حتى في شهر رمضان المبارك. وقال الشيخ : الحقيقة تقاس بالعقل، ولا نلوم شخص أن يحن قلبه لصلاة الجماعة والتراويح، وهذا الإجراء لمجرد الحفاظ على صحة الإنسان. وأضاف: وسلامة الإنسان أولا ونحن نريد من الصلاة والعبادة الأجر ورضا الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة لكي نتقرب من الله. وتابع : منذ عهد النبوة وصلاة التراويح تقام في البيوت، وأبشركم بالأجر وعليكم بالدعاء.

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