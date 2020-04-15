"صحة حائل وتبوك" تعلنا عن حاجتهما إلى أطباء وممرضين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحائل، عن حاجتها إلى استقطاب عدد من الأطباء والأخصائيين والممرضين.
وأوضحت أنها تستقطبهم عن طريق برنامج التعاقد المؤقت في تخصصات العناية المركزة، والأمراض الصدرية (كبار وصغار)، والتخدير، والطوارئ، والباطنية، والصحة العامة، ومكافحة العدوى، والعلاج التنفسي، والتمريض، ومكافحة العدوى.
كما أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في استقطاب عدد من الأطباء والتمريض والفنيين، وذلك عن طريق برنامج التعاقد المؤقت.
وأوضحت " صحة تبوك " أن التخصصات المطلوبة للوظائف المؤقتة شملت: عناية مركزة (كبار - أطفال)، وأمراض صدرية (كبار - أطفال)، وباطنية، وصحة عامة، وبائيات، ومكافحة عدوى، وأطباء عموم، وعلاج تنفسي، وتمريض.
وأشارت إلى أنه على من يرغب في التعاقد سواءً من القطاع الخاص أو الحكومي لإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]ov.sa.
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