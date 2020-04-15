شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تدعو إلى الالتزام بالتعليمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

دعت وزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

يذكر أن وزارة الداخلية مانت قد حذرت من مخالفة قرارات منع التجول، إذ ستوقع غرامة مالية على المخالفين قدرها 10000 آلاف ريال في المرة الأولى، وفي المرة الثانية الغرامة بمبلغ 20000 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة السجن بمدة لا تزيد عن 20 يوم ، عدا الفئات المستثناة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ ليصل الإجمالي إلى 5862 حالة مصابة.