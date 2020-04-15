بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على شرورة

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الرياض - علي القحطاني - (صدى): أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على شرورة، حيث أثار المشهد إعجاب المواطنين بسبب جمال الأمطار. أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على شرورة، حيث أثار المشهد إعجاب المواطنين بسبب جمال الأمطار. وكانت محافظة شرورة شهدت تكون سحب رعدية ممطرة، وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية أشبه بالعاصفة. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

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