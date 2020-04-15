شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يشدد على ضرورة الاهتمام بنفسية كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع على الاهتمام بنفسية كبار السن، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي.
وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر:" رجاء من الجميع: اهتموا بنفسية كبار السن، خاصة خلال هذه الأيام، فقد اجتمع عليهم كبر السن وأمراضه، والخوف من وباء كورونا ".
وتوقع النمر:" أن يصيبهم أو يصيب أبناءهم العاملين أو احفادهم، والعزلة في المنزل ،والبعد عن الأبناء والأقارب وزياراتهم "، لافتا:" كونوا قريبين منهم..بالاتصال المرئي ".
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