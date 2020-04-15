شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يشدد على ضرورة الاهتمام بنفسية كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الجميع على الاهتمام بنفسية كبار السن، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر:" رجاء من الجميع: اهتموا بنفسية كبار السن، خاصة خلال هذه الأيام، فقد اجتمع عليهم كبر السن وأمراضه، والخوف من وباء كورونا ".

وتوقع النمر:" أن يصيبهم أو يصيب أبناءهم العاملين أو احفادهم، والعزلة في المنزل ،والبعد عن الأبناء والأقارب وزياراتهم "، لافتا:" كونوا قريبين منهم..بالاتصال المرئي ".