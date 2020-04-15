شكرا لمتابعة خبر عن 12 مرحلة يمر بها العائدون إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت هيئة الطيران المدني، المراحل التي يمر بها المواطنون العائدون إلى المملكة، وهي 12 مرحلة.

وتتضمن المراحل الآتي:

1- الكشف الطبي على الركاب قبل صعودهم للطائرة.

2- ضمان وجود مساحات وتباعد بين الركاب داخل الطائرة.

3- إعطاء أولوية لعملية إنزال الأمتعة من الطائرة لضمان عدم إنتظار الركاب الوقت طويل في منطقة استلام الأمتعة، و نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة الضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل الصالة مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب.

4- توفير معقمات وكمامات عند بوابة جسر الإركاب والتأكيد على كافة الركاب بضرورة تعقيم اليدين ولبس الكمامات بالطريقة الصحيحة حق الانتهاء من جميع الإجراءات.

5- تنسيق المسار بشكل يؤدي إلى موقع الكاميرا الحرارية التابعة لوزارة الصحة في الطابق الأوسط وتنظيم إصطفاف الركاب للتأكد من وجود مسافة آمنة بين الركاب، وکشف طبي أولي من قبل طاقم وزارة الصحة لجميع الركاب وطاقم الطائرة لتحديد احتیاج أي مسافر إلى عزل صحي متقدم.

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6- إذا كان المسافر مصاب فيتم نقله عبر ساحة الطيران وعزل الراكب عن باقي الركاب ثم نقله لمنطقة العزل المؤقتة في الطابق الأوسط، ويتم إخلاء الراكب من قبل وزارة الصحة عن طريق البوابة المحددة مسبقا إلى مركبة الإخلاء الطي.

7- تعقيم اليدين قبل البدء بإجراءات الجوازات وبصمة الدخول.

8- تخليص إجراءات الجوازات يتم بلا تغيير في الإجراءات مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب.

9- تفتيش الجمارك للأمتعة اليدوية يتم بلا تغيير في الإجراءات المعتادة مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب

10- مساعدة الركاب وخدمات الأمتعة يتم تقديمها من قبل الخدمات الأرضية.

11- الإجراءات المعتادة مع المحافظة على مسافة آمنة بين الركاب.

12- توجيه الركاب إلى الرصيف لوضع أمتعتهم في عربة نقل الأمتعة ورکوب حافلاتهم تأمين المنطقة وعزلها من قبل شرطة المطار وأمن الشركة، وفرز الركاب من قبل وزارة الصحة والسياحة في مسارات حسب وجهاتهم.