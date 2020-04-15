شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة لـ "مسجد الخيف" التقطت عام 1906 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهرت صورة نادرة، "مسجد الخيف" في منى، حيث التقطت هذه الصورة عام 1906م.

وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.