شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من 3 أنواع من جل معقم اليدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من 3 أنواع من جل معقم اليدين لاحتوائها على نسبة عالية من الميثانول ونسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول.

وأوضحت الهيئة، أنها اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

وأشارت إلى أن المنتجات المحذر منها هي: " معقم delet، معقم Pure jel hand sanitizer، معقم Hands sanitizer ".