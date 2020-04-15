شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المضبوطات التي وجدت مع "الحويطي" من أسلحة وقنابل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وثّق مقطع فيديو، تفاصيل العملية الأمنية التي أصيب فيها اثنين من رجال الأمن، وتوفي خلالها المطلوب عبدالرحيم الحويطي في منطقة تبوك.

ونشر جهاز أمن الدولة، المقطع الذي يوضح الأسلحة التي تم ضبطها مع المطلوب، بعدما تم التعامل معه وتحييد خطره.

وكانت "صدى" قد نشرت تعليق الأمير سطام بن خالد آل سعود على العملية، إذ أكد أنها كشفت العديد من الأقنعة التي اختلقت أكاذيبًا بشأن مقتل المذكور.