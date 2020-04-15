المحكمة العليا توجه بترائي هلال رمضان الخميس

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت مصادر، أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان المبارك مساء الخميس بعد القادم. كشفت مصادر، أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان المبارك مساء الخميس بعد القادم. وقال مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، إنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء الموافق 29 شعبان حسب تقويم أم القرى، تفيد المعطيات الحسابية يغرب القمر قبل الشمس بنحو 30 دقيقة تقريبًا، وفي يوم الخميس 30 شعبان ستغرب الشمس الساعة 6:26 عند درجة 284 وسيغرب الهلال الساعة 6:45 عند درجة 282، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 4.65 واستطالة 7.14.

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