شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تؤجل تحصيل الرسوم الجمركية بدون ضمان بنكي لمدة 30 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت هيئة الجمارك مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بدون ضمان بنكي، تيسيرًا لأعمال المستوردين.

وجاءت المبادرة لتيسير أعمال المستوردين متعاطي المخاطر ضمن حزمة مبادرات المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على المستوردين بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بدءا من 19 أبريل 2020م.

ويمكن كمستورد بعد الموافقة على الإقرار الإلكترونيالتقدم بطلب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى لمدة 30 يوم من تاريخ فسح البيان الجمركي، بدون تقديم أي ضمانات، يستغرق الرد بالموافقة الرفض من 3 - 5 أيام عمل.

وحول خطوات الاستفادة من المبادرة: تقديم الطلب إلكترونيا من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك، تمكين الجمارك من الاطلاع على القوائم المالية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني "قوائم" التابع لوزارة التجارة تنشئة الحقول المطلوبة في بوابة الجمارك والموافقة علي الإقرار الالكتروني.