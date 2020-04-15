شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شلال هائل من أعالي جبال القهر يتجه نحو الوادي السحيق بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):وثق مقطع فيديو المياه وهي تتساقط من أعالى جبال القهر في منظر بديع أظهر جمال أحد الأماكن التابعة لجازان.
وتساقطت المياه بكميات كبيرة، وسارت متجه نحو الوادي السحيق في المنطقة، بينما تخلل جبال المنطقة عدد قليل من السحب.
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