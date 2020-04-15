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جماعة الحوثي تعترف بمصرع يعترفون بمصرع قيادي بارز فيها

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عدن - ياسمين التهامي - اعترفت جماعة الحوثيين بمقتل أحد أبرز مشائخ محافظة البيضاء الموالين للجماعة في معارك مع القوات الحكومية بجبهة قانية.

ونقلت قناة “المسيرة” الحوثية، برقية عزاء بعثها مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للجماعة نعى فيها الشيخ عبدالوهاب ناصر صالح الوهبي الذي قتل مع عدد من مرافقيه في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

 

 

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وقال المشاط إن الوهبي كان من أكثر القيادات الميدانية والمشايخ القبليين الذين يرفدون الجماعة بعشرات المقاتلين، وكان له حضور قبلي بارز في البيضاء.

وتمكنت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء (وسط اليمن)، إثر معارك ضارية مع مسلحي الحوثيين,.

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